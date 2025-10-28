Con doblete de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr se aferra a la cima

EFE

Un doblete de Cristiano Ronaldo, el segundo de penal en el tiempo añadido, propició la remontada de su equipo, Al-Nassr sobre Al-Fayha y aprovechó que el Al-Ittihad, sin Karim Benzema, lesionado, y Al-Qadisiya de Michel González, no lograron el triunfo.

Al-Nassr se aferró al triunfo a la desesperada. Lo logró de penal y en el minuto 14 de la prolongación aunque inicialmente se habían determinado seis de alargue. No falló el portugués y el Al-Nassr lleva ya siete partidos seguidos con victoria. Remontó al Al-Fayha que tomó ventaja con el gol del español Jason Remeseiro a los treces minutos.

ALL THE WAY TO THE END!! pic.twitter.com/KKxHFFwPFs — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 1, 2025

Pero acudió Cristiano al rescate de su equipo y consiguió empatar con su gol en el minuto 37, a pase del francés Kingsley Coman. En el añadido, en el 104, marcó el segundo desde los once metros.

Acumula Cristiano, con 40 años, 952 goles oficiales. Está a 48 de los 1000 tantos que hasta ahora nadie ha conseguido.

Al-Nassr es el líder de la tabla con tres puntos por delante del Al Taawon que logró su quinto triunfo seguido ante el Al Qadisiya que dirige Michel González y donde milita el exjugador del Real Madrid Nacho Fernández (2-0). Waleed Al Ahmed y Angelo Fulgini hiciero los tantos del cuadro del brasileño Pericles Chamusca.