Karim Benzema deja a Cristiano Ronaldo fuera de la King's Cup

El Al-Ittihad del francés Karim Benzema eliminó este martes al Al-Nassr del portugués Cristiano Ronaldo tras vencer por 1-2 en los octavos de final de la King's Cup de Arabia Saudita.

Benzema, que no ha empezado la temporada a su mejor nivel, anotó el primer gol del cuadro que dirige el portugués Sérgio Conceição mientras que Ronaldo se quedó sin su tanto 951 y sin un título.

El brasileño Angelo marcó el del empate tras aprovechar un rechace en el área a la media hora de partido, pero el argelino Houssem Aouar volvió a poner tierra de por medio para los visitantes con una gran definición ante el serbio Predrag Rajkovic.

La expulsión de Al Julaydan nada más empezar el segundo tiempo le dio al Al-Nassr una ventaja que no supo aprovechar, ni con 22 remates (cinco entre los tres palos), ante un equipo bien replegado y que supo sufrir.

Pese a la derrota en Copa, el cuadro de Jorge Jesus lidera la clasificación de la Saudi Pro League con seis triunfos en seis partidos, mientras que el Al-Ittihad, vigente campeón, está viviendo un momento de forma más inestable y es séptimo con 10 puntos.

También se clasificó este martes para los cuartos de final el Al-Qadisiya del técnico español Míchel, que venció por 3-1 al Al Hazem, con un doblete del mexicano Julián Quiñones y el gol del argentino nacionalizado italiano Mateo Retegui.

El Al-Hilal, que dirige Simone Inzaghi, logró igualmente su pase a la siguiente ronda tras vencer por la mínima (0-1) al Al Okhdood gracias al gol del brasileño Marcos Leonardo.