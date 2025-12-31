El día que José Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo

Redacción FOX Deportes

Tan duro era José Mourinho como entrenador en el Real Madrid que en algún momento hizo llorar a Cristiano Ronaldo. Según lo revelado por Luka Modric, el técnico reprendió severamente al portugués por no perseguir a un rival.

"Lo vi hacer llorar a Cristiano Ronaldo en el vestuario", comentó el veterano mediocampista balcánico en entrevista con Corriere della Sera. "Es un hombre que lo da todo en el campo, porque por una vez no persiguió al lateral rival. Mourinho es muy directo con los jugadores, pero es honesto".

"Trató a Sergio Ramos y al recién llegado de la misma manera: si tenía que decirte algo, te lo decía. Max (Allegri) también es así: te dice a la cara lo que está bien y lo que está mal. La honestidad es fundamental. El es especial, como entrenador y como persona", insistió el actual jugador del Milan.

Y aunque calificó a 'Mou' como el técnico más rudo que ha tenido y le estará siempre agradecido por cambiarle la vida y llevarlo al Real Madrid, para Modric, el entrenador "número uno" es Carlo Ancelotti.

Luka Modric debutó en la Serie A y de inmediato impuso un récord Modric fue titular por primera vez con Milan en la derrota ante Cremonese

"Fue él quien me quiso en el Real Madrid. Sin Mourinho, nunca habría llegado. Lamento haberlo tenido solo una temporada", afirmó Modric, para el que Carlo Ancelotti, su extécnico en el Real Madrid, "es el número uno".

"Es difícil encontrar las palabras. Por su forma de ser, no solo por sus cualidades en el banquillo. Hablamos muchas veces del Milan cuando estábamos en Madrid. Este lugar también era único para él. Recuerdo cuando lo conocí. Estaba solo en la ciudad. Me llamó y me dijo: 'Ven, ven a cenar conmigo'. Hablamos durante horas, de todo. De fútbol, ​​de familia, de la vida. Normalmente, los entrenadores no confían en sus jugadores. Él sí", explicó.

También señaló Tomo Basic, el entrenador que tuvo de niño, como el más importante en su vida para alcanzar las metas que ha logrado y aclaró que no le gusta que le pregunten: ¿Messi o Cristiano Ronaldo?".

"Marcaron una época. Me siento más cercano a Cristiano porque jugué con él, fue mi compañero en el Madrid, y te aseguro que no solo es un gran futbolista; es una persona increíble. La gente no lo sabe, pero tiene un corazón enorme, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Y es un hombre sencillo y normal", afirmó el croata, quien, del argentino, señaló que no le "cabe duda de que también es extraordinario. Como jugador es magnífico".