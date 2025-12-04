Ganar 6 Champions Leagues no fue el mayor logro de Luka Modric

Redacción FOX Deportes

Luka Modric salió del Real Madrid, pero eso no significa que haya dejado de quererlo. En una entrevista en el podcast (Ne)uspjeh prvaka, del exjugador y entrenador Slaven Bilic, el croata confesó varios secretos.

Para empezar, Modric recordó los títulos que levantó vestido de ‘Merengue’ y reconoció que, aunque fueron satisfactorios, hay algo que le dejó un mejor sabor de boca:

"Todo el mundo sabe qué club es el Real Madrid, donde no se tolera la mediocridad, y solo el hecho de haber mantenido este nivel en un club así durante tantos años es lo más increíble entre todos los éxitos que he vivido".

El mediocampista llegó procedente del Tottenham en 2012, acaparó las miradas de aficionados y medios de comunicación de inmediato, pues a pesar de su estatura (1.72 metros) rendía como pocos. Para el jugador la razón es sencilla, pues “el futbol es mucho más: técnica, cabeza, intuición, muchos más componentes”.

Su historia de amor con el equipo incluyó 13 temporadas y 28 títulos, por lo que retirarse como ‘Blanco’ siempre estuvo en sus cartas, lamentablemente no sucedió:

“Todo tiene un principio y un fin. A veces no pasa lo que quería. Cuando veo qué despedida tuve, no la esperaba ni en los sueños más locos. Todo fue ideal, muy emotivo… yo soy muy emotivo, pero no lo dejo ver, lo escondo mucho; sin embargo, esos últimos días en Madrid fueron muy emotivos para mí. Ese amor de los hinchas, del club, de la gente vinculada al Madrid es algo que queda para siempre”.

Tras su salida del equipo, Modric fichó por el Milan, a pesar de que “después del Madrid, vayas donde vayas, es un escalón hacia abajo”.

Para el croata, los ‘Rossoneri’ son lo más cercano al club de sus amores, gracias “su historia y su renombre”.