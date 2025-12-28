¡Golazo por accidente! Cristiano Ronaldo está imparable con el Al-Nassr

Enrique Gómez

El gol número 957 de Cristiano Ronaldo fue con la espalda… literalmente.

Por desgracia para el portugués, su equipo Al-Nassr no pudo mantener la ventaja que le dio con este gol accidentado y tuvo que aceptar un empate que hace un poco menos inapelable su liderato en la Saudi Pre-League.

Empate 2-2 contra el Al-Ettifaq, que rescató el punto en casa don doblete de Georginio Wijnaldum.

A los 67 minutos del partido, el portugués de 40 años anotó su gol número 13 de la temporada en la liga saudí con una de las dianas más extrañas, pues el balón entró a la portería después de que el disparo de Joao Félix pegara justamente en la espalda baja de su compatriota. El exjugador del Real Madrid intentó quitarse, pero terminó cambiando la dirección del esférico en el área.

Se le acreditó el gol porque el disparo de Félix no llevaba trayectoria definitiva hacia la portería. Tercer gol en los últimos dos partidos para el 'Bicho'.

Ese gol fue el 2-1 parcial para el Al-Nassr, es decir, el gol de la remontada, sin embargo, el club Al-Ettifaq no se dio por vencido y al 80’ igualó el marcador con la segunda anotación de Wijnaldum, quien a los 16 minutos había abierto el marcador en el estadio Príncipe Mohamed bin Fahd, en Dammam.

Con este resultado, el equipo de Jorge Jesus llegó a 31 puntos, tres más que el segundo lugar Al-Taawon.

Cristiano Ronaldo, quien al recibir su premio al Mejor Jugador del Medio Oriente en los Globe Soccer Awards aseguró que llegaría a los mil goles en su carrera, se puso a 43 del gran acontecimiento con un gol de pura fortuna. Parece que hasta la suerte quiere ver el millar de CR7.