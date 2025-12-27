Cristiano Ronaldo se compromete a llegar a los 1000 goles

Redacción FOX Deportes

Cristiano Ronaldo admitió públicamente que quiere llegar a los mil goles.

El jugador de 40 años, considerado uno de los mejores futbolistas en la historia y que lo ha ganado casi todo, aún tiene una gran ambición personal.

El futbolista del Al-Nassr suma 956 goles en su carrera y está seguro que conseguirá los 44 que le hacen falta para llegar al millar de anotaciones.

"Siempre quiero ganar más trofeos y quiero llegara la cifra que todos sabéis. Estoy seguro de que llegaré si no hay lesione", dijo en la entrega de los premios Globe Soccer 2025.

A special moment to end the year on. I carry on with the same passion, commitment and hunger as always to reach my goals.



Thank you to everyone who has supported me this year! pic.twitter.com/7PSzr1FwNP — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 28, 2025

CR7 fue galardonado como el mejor jugador de Oriente Medio por delante de Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Karim Benzema (Al-Ittihad) y Riyad Mahrez (Al-Ahli) y dijo que todavía tiene "la pasión" y la motivación para seguir jugando.

"Esta gala es una de mis favoritas, porque veo a gente tan maravillosa como a mi esposa. Es duro seguir jugando, pero todavía tengo la pasión y estoy motivado para seguir. Disfruten de la noche y feliz año nuevo", concluyó.

El jugador que en dos meses cumple 41 años lleva 10 goles en la Saudi-Pro League y el Al-Nassr marcha en primer lugar de la clasificación.