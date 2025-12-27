Redacción FOX Deportes
Cristiano Ronaldo se compromete a llegar a los 1000 goles
"Estoy seguro de que llegaré", dijo el portugués en los premios Globe Soccer 2025
Cristiano Ronaldo admitió públicamente que quiere llegar a los mil goles.
El jugador de 40 años, considerado uno de los mejores futbolistas en la historia y que lo ha ganado casi todo, aún tiene una gran ambición personal.
El futbolista del Al-Nassr suma 956 goles en su carrera y está seguro que conseguirá los 44 que le hacen falta para llegar al millar de anotaciones.
"Siempre quiero ganar más trofeos y quiero llegara la cifra que todos sabéis. Estoy seguro de que llegaré si no hay lesione", dijo en la entrega de los premios Globe Soccer 2025.
CR7 fue galardonado como el mejor jugador de Oriente Medio por delante de Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Karim Benzema (Al-Ittihad) y Riyad Mahrez (Al-Ahli) y dijo que todavía tiene "la pasión" y la motivación para seguir jugando.
"Esta gala es una de mis favoritas, porque veo a gente tan maravillosa como a mi esposa. Es duro seguir jugando, pero todavía tengo la pasión y estoy motivado para seguir. Disfruten de la noche y feliz año nuevo", concluyó.
El jugador que en dos meses cumple 41 años lleva 10 goles en la Saudi-Pro League y el Al-Nassr marcha en primer lugar de la clasificación.
