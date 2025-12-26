Hiram Marín
Al-Nassr y Cristiano Ronaldo continúan con paso arrollador
El portugués anotó doblete en la contundente victoria sobre Al-Okhdood
Al-Nassr se impuso 3-0 al Al-Okhdood en Riad para sostenerse con autoridad en la cima de la Saudi Pro League. Dominio desde el arranque, con presión alta y posesiones limpias que marcaron el ritmo. El ambiente acompañó cada llegada con expectación creciente. El líder jugó como tal y la cancha lo confirmó sin discusión.
Cristiano Ronaldo volvió a ser la historia. El portugués abrió el marcador cerca de la media hora con definición quirúrgica y antes del descanso cazó otra oportunidad para firmar su doblete. El estadio coreó su nombre mientras celebraba con el puño al cielo. A sus casi 40 años (cumple en febrero), sigue siendo un depredador de área.
Con ese par de goles llegó a 956 en su carrera, cifra que lo coloca peligrosamente cerca de los mil tantos oficiales.
Cada anotación suma tensión narrativa a su trayectoria irrepetible y nadie se atreve a decir que está acabado. Los números lo desmienten de frente. El futbol aún le pertenece cuando pisa el área.
João Félix puso el tercero y bajó la cortina con autoridad, para así sellar una actuación sobria y contundente. Al-Nassr mantiene distancia en lo más alto rumbo al cierre del año. La racha se sostiene al igual que la posición en la cima.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT