Karla Villegas Gama
Sí, Rafael Márquez ha tenido el peor arranque en la historia de México
El técnico sumó un triunfo, dos empates y tres derrotas en sus primeros seis partidos.
El boleto al Final Four de la Nations League parece un bálsamo para la Selección Mexicana de Rafael Márquez, quien ha tenido el peor arranque de un entrenador en la historia del ‘Tri’, considerando sus primeros seis partidos y la diferencia de goles.
En ese periodo, el ‘Tri’ solo consiguió un triunfo, en la vuelta de los cuartos de final de la Nations League por la mínima. También tuvo dos empates, contra Perú y Colombia, y tres derrotas, ante Estados Unidos, Chile y Jamaica.
Si se incluyen los interinatos, Ricardo Ferretti presenta un registro todavía más negativo: una victoria y cinco derrotas.
Más allá de los resultados, la falta de contundencia ofensiva y la fragilidad defensiva también dejan en evidencia la gestión de Márquez.
Desde que tomó las riendas de México en julio pasado, el cuadro nacional solo ha marcado cinco goles: Gilberto Mora (dos), Víctor Guzmán, Julián Quiñones y Jesús Manuel Corona. En contraste, ha recibido 10 tantos: tres contra Estados Unidos, tres ante Jamaica, dos frente a Chile y uno ante Perú y otro frente a Colombia.
Los tantos que recibió ante el cuadro de ‘Las Barras y las Estrellas’ y los ‘Reggae Boyz’ representan el 60% de las anotaciones concedidas.
En sus primeros seis partidos, México recibió el doble de goles de los que anotó.
En 1969, bajo las órdenes de Ignacio Trelles, el ‘Tri’ también registró un triunfo, dos empates y tres derrotas, aunque anotó cinco goles y recibió ocho. Desde entonces, ningún entrenador permanente había tenido un inicio semejante.
Sin embargo, Márquez presenta una diferencia de goles de −5, todavía más negativa que el −3 registrado por Trelles en 1969.
En contraste, los mejores arranques pertenecen a:
|Entrenador
|Victorias
|Goles a favor
|Goles en contra
|Diferencia
|Rafael Garza (1937)
|6
|29
|7
|+22
|Bora Milutinović (1983)
|6
|16
|0
|+16
|Gerardo Martino (2019)
|6
|23
|7
|+16
|Juan Carlos Osorio (2015)
|6
|13
|0
|+13
El calendario 2026 ha concluido para la Selección Mexicana y su siguiente compromiso será en marzo del próximo año, cuando enfrente a Estados Unidos en las semifinales de la Nations League.
La prueba no será fácil. El conjunto de ‘Las Barras y las Estrellas’ consiguió su boleto al Final Four tras vencer 6-0 y 2-0 a Haití. Además, derrotó 3-0 a México en un amistoso.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT