Enrique Gómez

Apretando el reglamento, la Selección Mexicana avanzó a las semifinales de la Liga de Naciones.

La primera victoria de Rafael Márquez como técnico del Tri llegó en su sexto partido, por lo que no pasará de empatar a Ignacio Trelles como el segundo técnico que más juegos tardó en ganar.

Victoria 1-0 de México sobre Jamaica, para un global de 3-3 glorificado por los goles de visitante, criterio que de desempate que ya casi no rige en ninguna parte, pero sí en la CONCACAF.

Encuentro de pocas emociones, pero totalmente dominado por México, que siguió exhibiendo su falta de rigor en ofensiva, pero que solo una vez se vio en verdadero riesgo de recibir un gol, cuando a los 25 minutos Raúl Rangel salió a medio campo y no pudo cortar el contragolpe de Renaldo Cephas, quien por suerte perdió el equilibrio llegando al área por la presión de Erik Lira.

¡Triunfo en Monterrey! ?



Vencimos a Jamaica y estamos en el Final Four de la Liga de Naciones! ?



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El único gol fue a los 35 minutos. Jesús Manuel Corona, recibió una diagonal retrasada de Julián Quiñones, dejó entrar el balón hasta los linderos del área para perfilarse mejor, controló con un toque y desde ahí disparó hacia la esquina. Golazo, el primero del sonorense con el Tri desde 2021.

El ‘Tecatito’, quien sorprendió con su presencia en la lista y más aún con su titularidad hizo un golazo que hizo recordar sus mejores épocas. Pero más allá de la espectacularidad, se trató de una anotación muy importante, pues le dio tranquilidad a todo un país y a todo un proceso, pues no muchos se atreverían a asegurar la continuidad de Rafael Márquez en caso de eliminación.

Para destacar la sangre fría con la que México llevó todo el partido, pese a que siempre estuvo a un gol de la catástrofe. Controló el juego y pese al corto resultado contra una selección a la que supera por más de 20 veces en al valor de mercado, la clasificación era lo único importante.

Por suerte, el partido contra Estados Unidos por las semifinales de la Liga de Naciones es hasta marzo, pues en este momento, lo cierto es que el Tri no está para competirle a su archirrival.