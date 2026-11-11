Enrique Gómez
¿Rafael Márquez ya es el técnico que más ha tardado en ganar su primer partido?
Hay dos posibles respuestas, pero más le vale al 'Káiser' ganar ante Jamaica
¿Rafael Márquez es el técnico de la Selección Mexicana que más ha tardado en ganar su primer partido? La respuesta cambia dependiendo si nos enfocamos únicamente en entrenadores primerizos o en gestiones.
Porque sí, ningún otro seleccionador novel había arrancado su gestión con cuatro partidos seguidos sin ganar, pero tanto Ignacio Trelles como Raúl Cárdenas en sus segundas etapas demoraron mucho más en conquistar su primer triunfo al arranque de su nueva gestión.
Etapa en la que más partidos tomó conquistar la primera victoria
1. Raúl Cárdenas (2da etapa), 9 partidos antes de ganar (1980)
2. Manuel Lapuente (2da etapa), 6 partidos antes de ganar (1965)
3. Rafael Márquez lleva 4 partidos sin ganar
Eso sí, el ‘Káiser’ es el estratega que más tiempo demoró en ganar en los últimos 46 años y el seleccionador debutante que más partidos ha necesitado para conquistar el primer triunfo de por vida, pues incluso Antonio López Herrranz (1952) tardó tres partidos en ‘estrenarse’.
Los récords habían sido muy cortos porque, históricamente, el Tri es el equipo más dominante de CONCACAF, sin embargo, los primeros cuatro partidos de Rafa fueron amistosos y su único sinodal de esta región fue Estados Unidos, que llevaba mucho más tiempo de trabajo con Mauricio Pochettino.
Se espera que Márquez logre su primera victoria ante Jamaica y si no es en Kingston, más le vale que sea en el partido de vuelta en Monterrey, pues de lo contrario subirá al segundo lugar histórico y abrirá más brecha en su historia particular como entrenador primerizo.
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