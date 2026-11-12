Mauricio Pochettino deja a Estados Unidos por Manchester United

Redacción FOX Deportes

Mauricio Pochettino anunció su salida de la Selección Estadounidense para convertirse en el nuevo entrenador del Manchester United, después de poco más de dos años al frente del equipo nacional. La decisión llega apenas tres meses después de haber renovado su contrato hasta 2030.

Visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, el argentino reconoció que “fue la decisión más difícil de mi carrera”, aunque admitió:

“No surgen muchas oportunidades en tu carrera profesional de la magnitud del Manchester United y, cuando se presenta una así, es difícil rechazarla”.

A heartfelt thank you from Mauricio Pochettino. https://t.co/a7IF7hIDHr — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) November 13, 2026

Pochettino dirigirá sus últimos dos partidos con Estados Unidos ante Haití, el 14 y 17 de noviembre, correspondientes a los cuartos de final de la Nations League. Posteriormente, viajará a Inglaterra para comenzar su nueva etapa.

Por su parte, el Manchester United oficializó la llegada del estratega tras la destitución de Michael Carrick y destacó su propuesta ofensiva, la intensidad de sus equipos y su capacidad para desarrollar futbolistas. Según informó AP, el argentino firmó un contrato por dos años y medio.

Pochettino asumió el mando de la Selección Estadounidense en septiembre de 2024 y registró 21 victorias, 12 derrotas y dos empates. Además, alcanzó la final de la Copa Oro 2025 y los octavos de final del Mundial 2026.

Los números que dejó la primera etapa de Mauricio Pochettino con Estados Unidos

En esa Copa del Mundo, Estados Unidos terminó como líder de su grupo y consiguió su primera victoria en una fase de eliminación directa desde 2002. Además, Pochettino se convirtió en el entrenador con más triunfos en un solo Mundial en la historia del equipo, con tres.

La Federación de Futbol de Estados Unidos (U.S. Soccer) informó que Steve Cherundolo se hará cargo del equipo durante la concentración de diciembre, mientras continúa la búsqueda de un nuevo entrenador.