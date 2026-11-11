Se acabó el crédito: Manchester United despide a Michael Carrick

Redacción FOX Deportes

Se agotó la paciencia en Old Trafford. Michael Carrick dejó de ser entrenador del Manchester United.

En un comunicado, el club informó que la decisión obedece al “inicio de temporada decepcionante”, pues los ‘Red Devils’ se encuentran en zona de descenso al ocupar el puesto 18 de la Premier League, con una victoria, cinco empates y cuatro derrotas.

Además, en la Champions League ocupan el puesto 17, con dos victorias y dos derrotas.

Chelsea derrotó a Manchester United y dejó a Michael Carrick al filo del abismo

Carrick fue jugador del Manchester United de 2006 a 2018 y regresó al club en enero de 2026 para hacerse cargo interinamente del equipo hasta el final de la temporada 2025/26, tras la salida de Rúben Amorim.

De enero a mayo dirigió 17 partidos de la Premier League, en los que sumó 12 victorias, tres empates y apenas dos derrotas, resultados con los que llevó al equipo al tercer lugar y que le valieron un contrato hasta 2028.

El Manchester United señaló que ya trabaja para “nombrar a un sucesor definitivo lo antes posible”.