Manchester United revive con una remontada de locura ante la Roma

Karla Villegas Gama

Manchester United protagonizó una remontada de locura en Old Trafford, donde pasó de perder 0-2 ante la Roma a imponerse 3-2 en la Jornada 4 de la Champions League.

Los ‘Red Devils’ arrancaron titubeantes y dejaron demasiados espacios en defensa, una situación que los italianos no tardaron en aprovechar.

Al minuto 11, Rodrigo Mora mandó un cambio de juego al corazón del área, donde Matías Soulé controló el esférico y definió con elegancia para superar a Senne Lammens.

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Los locales no lograron reaccionar y la Roma aprovechó el desconcierto para ampliar su ventaja. Al 17', Ayden Heaven cometió una mano dentro del área y el árbitro no dudó en señalar la pena máxima.

Donyell Malen se encargó de cobrar desde los 11 pasos y no falló, con lo que llegó a cuatro goles en el torneo.

El resto del primer tiempo fue de los italianos, que generaron varias oportunidades para ampliar el marcador, pero se toparon con un Lammens monumental que evitó una desventaja mayor.

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En el complemento, lo que parecía otra debacle para el Manchester United terminó convirtiéndose en una remontada espectacular.

Los ‘Red Devils’ recuperaron el control del mediocampo y comenzaron a generar oportunidades de peligro.

Al 55', Gianluca Mancini derribó a Matheus Cunha dentro del área y el árbitro señaló un penal que generó polémica, aunque el VAR confirmó la decisión.

Bruno Fernandes tomó el esférico y disparó desde el manchón, pero Devis Vásquez adivinó la dirección del tiro y rechazó el balón. Sin embargo, el cobro tuvo que repetirse por invasión al área de jugadores de la Roma.

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En su segunda oportunidad, el portugués no perdonó y acortó distancias al 58'.

La ‘Loba’ retrocedió sus líneas, apostando por su solidez defensiva y por la crisis que atravesaba el Manchester United, que acumulaba nueve partidos sin ganar en todas las competencias.

Pero los italianos no contaban con dos errores consecutivos de Leonardo Balerdi que Cunha se encargaría de castigar.

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El brasileño marcó el empate al 83' y, apenas tres minutos después, volvió a aparecer para completar la remontada y darles a los ingleses su segunda victoria en la presente edición de la Champions League.

Sin embargo, Cunha pasó de héroe a villano en el tiempo agregado, cuando recibió su segunda tarjeta amarilla por una entrada sobre Balerdi al 90+1', dejando a los ‘Red Devils’ con 10 hombres.

Con este resultado, el Manchester United escaló momentáneamente al puesto 17 de la tabla general, mientras que la Roma quedó en el 19.