Manchester United está prácticamente en zona de descenso en la Premier League

Oscar Sandoval

Manchester United está al borde del abismo en la Premier League y la derrota ante Chelsea agravó la crisis, acumula siete partidos sin ganar y está peligrosamente cerca de la zona de descenso. La situación en Old Trafford es cada vez más preocupante y únicamente la diferencia de goles mantiene al equipo fuera de los últimos tres lugares de la clasificación.

El United sigue en caída libre y no encuentra la fórmula para reaccionar, perdió sus últimos dos compromisos de liga y se encuentra en la posición 17 de la tabla con apenas siete puntos. Los malos resultados han llevado a uno de los clubes más históricos del futbol inglés a una situación crítica, en la que cada jornada aumenta la presión y reduce el margen de error.

Los ‘Red Devils’ están empatados con Crystal Palace en siete unidades, pero la diferencia de goles los mantiene un escalón por encima de 'Las Águilas', que ocupan el puesto 18 y marcan el inicio de la zona de descenso. El United sigue fuera de los últimos tres lugares, aunque está amenazado por los resultados de sus rivales directos.

Sunderland ocupa el último lugar con cinco puntos, Nottingham Forest es penúltimo con seis y Crystal Palace suma siete en la posición 18. Los cuatro equipos enfrentarán compromisos exigentes en la próxima jornada y una combinación de resultados podría cambiar por completo la clasificación. Manchester United ya no solo pelea por encontrar el rumbo: necesita ganar cuanto antes para evitar que la crisis lo arrastre a la zona de descenso.