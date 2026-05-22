Publicación: viernes 22 de mayo de 2026

Redacción FOX Deportes

Michael Carrick seguirá al frente del Manchester United

El exjugador tomó al equipo como interino en enero de 2026.

El Manchester United confirmó que mantendrá a Michael Carrick como director técnico del equipo hasta junio de 2028.

El también exjugador de los ‘Red Devils’ tomó al equipo en enero de 2026, en sustitución de Ruben Amorim, quien dejó al club en séptimo sitio de la tabla general con 32 puntos, a 27 puntos del entonces líder, el Arsenal.

Desde su llegada al banquillo, Carrick registró 11 triunfos, tres empates y dos derrotas en la Premier League, lo que significó ser el entrenador que más puntos ganó en el torneo desde la Jornada 22.

Manchester United sigue invicto con Michael Carrick en la Premier League

Manchester United 2-1 Crystal Palace
Maxence Lacroix abrió el marcador y adelantó a Crystal a los cuatro minutos del primer tiempo
El francés fue héroe y villano luego de marcar el gol de 'Las Águilas' y ver la cartulina roja en la segunda mitad
Lacroix cometió un penal sobre Matheus Cunha y el árbitro lo expulsó con ayuda del VAR
Bruno Fernandes emparejó la contienda a los 57 minutos
Séptimo gol del portugués esta temporada en la Premier League
Manchester United sigue invicto con Michael Carrick en la Premier League
Benjamin Šeško marcó el gol del triunfo a los 65 minutos
Šeško anotó por tercer partido consecutivo en liga
Manchester United venció 2-1 a Crystal Palace y escaló a la tercera posición de la Premier League luego de seis victorias y un empate desde que Michael Carrick está al frente del equipo

Bajo su mando, Manchester United garantizó el tercer lugar del torneo, lo que significó que clasificara a la Champions League por primera vez desde la temporada 2024/25.

Sobre su nombramiento, Carrick aseguró:

“Asumir la responsabilidad de liderar este club tan especial me llena de inmenso orgullo. Durante los últimos cinco meses, este grupo de jugadores ha demostrado que puede alcanzar los estándares de resiliencia, unidad y determinación que exigimos aquí. Ahora es el momento de avanzar juntos de nuevo, con ambición y un claro sentido de propósito. El Manchester United y nuestra increíble afición merecen volver a luchar por los mayores títulos.”

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