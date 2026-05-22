Michael Carrick seguirá al frente del Manchester United

Redacción FOX Deportes

El Manchester United confirmó que mantendrá a Michael Carrick como director técnico del equipo hasta junio de 2028.

El también exjugador de los ‘Red Devils’ tomó al equipo en enero de 2026, en sustitución de Ruben Amorim, quien dejó al club en séptimo sitio de la tabla general con 32 puntos, a 27 puntos del entonces líder, el Arsenal.

Desde su llegada al banquillo, Carrick registró 11 triunfos, tres empates y dos derrotas en la Premier League, lo que significó ser el entrenador que más puntos ganó en el torneo desde la Jornada 22.

Manchester United sigue invicto con Michael Carrick en la Premier League

Bajo su mando, Manchester United garantizó el tercer lugar del torneo, lo que significó que clasificara a la Champions League por primera vez desde la temporada 2024/25.

Sobre su nombramiento, Carrick aseguró:

“Asumir la responsabilidad de liderar este club tan especial me llena de inmenso orgullo. Durante los últimos cinco meses, este grupo de jugadores ha demostrado que puede alcanzar los estándares de resiliencia, unidad y determinación que exigimos aquí. Ahora es el momento de avanzar juntos de nuevo, con ambición y un claro sentido de propósito. El Manchester United y nuestra increíble afición merecen volver a luchar por los mayores títulos.”