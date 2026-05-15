El futuro de Michael Carrick en el Manchester United se definirá pronto

EFE

Michael Carrick, entrenador del Manchester United cuyo contrato vence al final de la presente temporada, reconoció que "muy pronto" se decidirá su futuro y su continuidad en los 'Red Devils'.

"Tenemos dos partidos por delante, no hay mucho más que le pueda decir. La situación es bastante clara para todos y no cambia nuestros planes. Mi futuro se decidirá muy pronto, nada ha cambiado".

Manchester United sigue invicto con Michael Carrick en la Premier League

Desde que fue contratado en enero de este año, Carrick ha dirigido 15 partidos al United, con 10 triunfos, tres empates y dos derrotas y el equipo ha pasado de estar en la séptima posición, cuando Amorim fue despedido, a tercero y asegurar una plaza a la próxima edición de la Champions League, tras un año de ausencia en Europa.

Además, ningún equipo de la Premier League ha ganado más puntos que el Manchester United desde la llegada del exfutbolista.

"Estoy inmensamente orgulloso de haber vuelto y haber ayudado al equipo. Como seguidor y exjugador, hacer avanzar al club era muy importante. Volver a la Champions League es un gran paso y estamos muy contentos con el trabajo que hemos hecho hasta ahora".