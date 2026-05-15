Publicación: viernes 15 de mayo de 2026

EFE

El futuro de Michael Carrick en el Manchester United se definirá pronto

La directiva del club inglés tomará una decisión en los próximos días.

Michael Carrick, entrenador del Manchester United cuyo contrato vence al final de la presente temporada, reconoció que "muy pronto" se decidirá su futuro y su continuidad en los 'Red Devils'.

"Tenemos dos partidos por delante, no hay mucho más que le pueda decir. La situación es bastante clara para todos y no cambia nuestros planes. Mi futuro se decidirá muy pronto, nada ha cambiado".

Manchester United sigue invicto con Michael Carrick en la Premier League

Manchester United 2-1 Crystal Palace
Maxence Lacroix abrió el marcador y adelantó a Crystal a los cuatro minutos del primer tiempo
El francés fue héroe y villano luego de marcar el gol de 'Las Águilas' y ver la cartulina roja en la segunda mitad
Lacroix cometió un penal sobre Matheus Cunha y el árbitro lo expulsó con ayuda del VAR
Bruno Fernandes emparejó la contienda a los 57 minutos
Séptimo gol del portugués esta temporada en la Premier League
Manchester United sigue invicto con Michael Carrick en la Premier League
Benjamin Šeško marcó el gol del triunfo a los 65 minutos
Šeško anotó por tercer partido consecutivo en liga
Manchester United venció 2-1 a Crystal Palace y escaló a la tercera posición de la Premier League luego de seis victorias y un empate desde que Michael Carrick está al frente del equipo

Desde que fue contratado en enero de este año, Carrick ha dirigido 15 partidos al United, con 10 triunfos, tres empates y dos derrotas y el equipo ha pasado de estar en la séptima posición, cuando Amorim fue despedido, a tercero y asegurar una plaza a la próxima edición de la Champions League, tras un año de ausencia en Europa.

Además, ningún equipo de la Premier League ha ganado más puntos que el Manchester United desde la llegada del exfutbolista.

"Estoy inmensamente orgulloso de haber vuelto y haber ayudado al equipo. Como seguidor y exjugador, hacer avanzar al club era muy importante. Volver a la Champions League es un gran paso y estamos muy contentos con el trabajo que hemos hecho hasta ahora".

Manchester United ganó y se afianzó en la Premier League

Manchester United 2-1 Brentford
Casemiro anotó el 1-0 a los 11 minutos
Noveno gol de Casemiro esta temporada en la Premier League
Manchester United ganó y se afianzó en la Premier League
Casemiro anotó el 1-0 a los 11 minutos
Benjamin Šeško marcó el 2-0 a los 43 minutos
Décimo gol del esloveno en liga
Manchester United ganó y se afianzó en la Premier League
Mathias Jensen recortó distancias al 87
Manchester United derrotó a Brentford y aumentó la ventaja con Liverpool para mantenerse como tercer lugar de la Premier League, su regreso a la Champions está cerca

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