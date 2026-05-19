La plantilla de Arsenal comenzó las celebraciones por el título de la Premier League

Redacción FOX Deportes

La plantilla del Arsenal se reunió en el centro de entrenamiento para ver el partido entre Bournemouth y Manchester City y celebrar la primera Premier League en 22 años para los 'Gunners'.

Arsenal: 2025/26 Premier League champions. — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

La cadena británica Sky Sports distribuyó, a la conclusión del partido, las imágenes de los jugadores del Arsenal celebrando el pitido final en el Vitality Stadium y la consecución de un título muy esperando tras 22 años de espera y tres subcampeonatos consecutivos.

Los jugadores de la primera plantilla se pusieron a saltar y abrazarse, fundidos con trabajadores del club, y la celebración continuará el próximo domingo, cuando Arsenal levante el título en el césped de Selhurst Park en el intrascendente encuentro frente a Crystal Palace.

El club ya tiene preparado un desfile por las calles de Londres de cara al 31 de mayo, un día después de la final de la Champions League que disputará en Budapest contra Paris Saint Germain.

Esta celebración que incluirá el recorrido por las calles de la capital inglesa en un autobús descapotable, es independiente del resultado en la Liga de Campeones y se hará tanto se gane o se pierda contra PSG.