Manchester City le entregó el título de la Premier League a Arsenal

Oscar Sandoval

Bournemouth terminó de golpe con la ilusión de Manchester City por el título de la Premier League luego del empate a un gol de este martes, un resultado que certifica el primer campeonato doméstico de Arsenal luego de 22 largos años de espera.

La presión por conseguir un triunfo que lo mantuviera en la pelea por el liderato hasta la última jornada causó efecto en el City que no pudo superar a un Bournemouth que como premio a su buena temporada clasificó a Europa por primera vez en su historia.

El equipo de Pep Guardiola no pudo controlar a los visitantes que se adelantaron en el marcador a los 38 minutos con una buena anotación de Junior Kroupi que le dejó el título en bandeja a Arsenal.

The next incredible chapter of this football club is written ❤️



We’ll be in Europe for the first time in our 127-year history next season 🌎



On to Sunday for one final push to find out which competition 💪 pic.twitter.com/BSNmpgTtGU — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 19, 2026

Las sensaciones para los ‘Cityzens’ no eran buenas porque los ‘Cherries’ no dejaron de crear peligro y por momentos estuvo más cerca el segundo de los locales que el primero de los ‘Skyblues’.

La frustración, el cansancio mental y físico, además de la desilusión por perder el campeonato comenzó a ser evidente en el City que se fue quedando sin ideas con el paso de los minutos y nadie pudo encender la chispa.

Erling Haaland empató el partido al 90+4, pero lo hizo tarde y no pudo evitar la celebración de Arsenal que se convirtió en campeón de la Premier League por primera vez desde 2004.