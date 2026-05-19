Arsenal, nuevo campeón de la Premier League

Héctor Cantú

El Arsenal se ha convertido en el nuevo campeón de la Premier League luego de que el Manchester City empatara 1-1 ante el Bournmouth en el marco de la penúltima jornada de la fase regular.

Con la caída, los ‘Cityzens’ se quedaron sin posibilidades matemáticas de alcanzar al Arsenal y con ello los Gunners han levantado un nuevo título en su historial.

The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

Con este título, los Gunners llegan a14 títulos de liga en su historia y han puesto fin a una sequía en el futbol local de 22 años.

En aquella ocasión, el cuadro rojo se impuso tras alcanzar 90 punntos y superar por 11 unidades al Chelsea, su más cercano perseguidor.

Arsenal se anota una goleada más en la FA Cup

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En esta ocasión la distancia hacia el City ha sido de apenas cuatro puntos en una de las temporadas más dramáticas que se recuerde en la Premier League.

La mano de Mikel Arteta sigue dado buenos dividendos, tras conseguir su cuarto título con el cuadro de Londres. A esta Premier League se suman las 2 Community Shields y la FA Cup lograda en 2020.