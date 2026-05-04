Oscar Sandoval
Arsenal sueña con la final de la Champions League después de 20 años
Dos décadas han pasado desde la final contra Barcelona en París
Arsenal busca alcanzar su segunda final de la Champions League tras lograr la hazaña en la temporada 2005/06, en aquella ocasión no pudo levantar el título continental y desde entonces tiene la espina clavada, pero el futbol le podría dar la oportunidad de cobrar revancha 20 años después.
Atlético es el último obstáculo del conjunto londinense que avanza invicto en el camino a la final, la temporada europea de los ‘Gunners’ ha sido extraordinaria con 10 triunfos y tres empates, pero de nada servirá y no tendría sentido si no consigue superar las semifinales.
Arsenal disputó su última final de la Liga de Campeones hace 20 años en París, enfrentó a Barcelona en un partido que tuvo de todo. Jens Lehmann vio la cartulina roja a los 18 minutos y Sol Campbell marcó el 1-0 al 37, pero el cuadro inglés no pudo manejar el resultado y el conjunto azulgrana remontó con goles de Samuel Eto'o y Juliano Belletti.
La Champions League es la asignatura pendiente en la historia del conjunto londinense que no ha podido coronarse como monarca europeo a pesar de tener equipos emblemáticos como ‘Los Invencibles’ y quiere terminar con la mala racha en esta temporada.
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