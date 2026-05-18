Sí, Arsenal está a 90 minutos del título de la Premier League

Oscar Sandoval

Arsenal venció 1-0 a Burnley y podría ser campeón de la Premier League mañana, esto si Manchester City no suma los tres puntos ante Bournemouth, pero la lógica indica que podría terminar con la sequía de 22 años el próximo domingo contra Crystal Palace.

Arsenal dejó la Premier League a punto luego de superar a Burnley con un gol de Kai Havertz en la primera mitad, una victoria que lo deja cerca del campeonato y de vencer a los fantasmas de los últimos años. Los próximos dos partidos podrían cambiar la historia de los ‘Gunners’.

Los ‘Clarets’ iniciaron con intensidad y sorprendiendo a los locales que tomaron el control del partido después del primer cuarto de hora. La base del poste rechazó un disparo de Leandro Trossard cuando los locales vivían su mejor momento.

El conjunto londinense no se desesperó y con calma metió a Burnley en su campo para abrir el marcador a los 38 minutos con la especialidad de la casa, un tiro de esquina y una jugada prefabricada que remató de cabeza Kai Havertz para desatar la ilusión por el título.

El triunfo no hubiera tenido el mismo sabor sin sufrir porque en la segunda mitad fueron los ‘Clarets’ los que dominaron, pero no pudieron crear peligro y Arsenal terminó consiguiendo una victoria que lo hace soñar con el título más que nunca.