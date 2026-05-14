El Arsenal puede coronarse en la Premier League incluso sin jugar

EFE

El Arsenal puede proclamarse campeón de la Premier League desde casa si consigue ganar este lunes su partido frente al Burnley, ya descendido, y el Manchester City no suma los tres puntos ante el Bournemouth, que está inmerso en la lucha por los puestos europeos.

A falta de dos jornadas, los de Mikel Arteta, que llevan 22 años sin ganar el título, tienen una ventaja de dos puntos sobre los 'Citizens' y dependen de sí mismos para levantar el trofeo después de tres subcampeonatos seguidos.

La primera oportunidad para el conjunto del norte de Londres, que también disputará la final de la Champions League, pasa por vencer en su estadio al Burnley, que sólo ha conseguido 21 puntos en 36 jornadas, y esperar un favor del Bournemouth de Andoni Iraola.

Arsenal metió presión a Manchester City en la Premier League

Si los 'Cherries', actualmente en puestos de la Europa League e incluso con opciones de acabar en el top cinco que le daría acceso a la Champions League, puntúan frente al conjunto de Pep Guardiola, regalarían el título a los 'Gunners' a falta de una jornada.

En el caso de que ambos clubes consiguieran la victoria, todo se decidirá en la última jornada, en la que el Arsenal parte con ventaja al enfrentarse al Crystal Palace.

Tres días después del duelo, los 'Eagles' disputan la final de la Conference League ante el Rayo Vallecano, por lo que previsiblemente Oliver Glasner realizará rotaciones pensando en el encuentro europeo.

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Por su parte, el Manchester City recibirá al Aston Villa, que puede llegar con los deberes hechos en caso de ganar la final de la Europa League ante el Freiburg, que se disputa cuatro días antes, o si ya es matemáticamente seguro que terminará en la quinta plaza de la Premier League.

El escenario para el Arsenal es claro: vencer los dos partidos para asegurarse su decimocuarta Premier en su historia, mientras que los 'Sky Blues' tienen que conseguir los seis puntos que quedan pos disputar y esperar un 'pinchazo' del Arsenal.

Si el conjunto de Mikel Arteta empata uno de los dos partidos, todo se decidirá por la diferencia de goles, en la que que, actualmente, el Manchester City dispone de 43 por los 42 del Arsenal.

En caso de empate, el siguiente factor son los goles a favor, donde los de Pep Guardiola se imponen ampliamente por 75 a 68.