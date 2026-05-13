Manchester City derrotó a Crystal Palace y tiene vida en la Premier League

Oscar Sandoval

Manchester City goleó 3-0 a Crystal Palace y cumplió para mantenerse en la pelea por la Premier League, será complicado alcanzar el título porque Arsenal lleva ventaja, pero la presión no le pesó a los ‘Cityzens’ que necesitan un milagro para ser campeones.

El City está dispuesto a vender cara la derrota y pelear hasta el final contra Arsenal, el campeonato está en manos de los ‘Gunners’ que con dos triunfos terminarán con una sequía de 22 años, sin embargo, un tropiezo podría cambiar todo y ese es el anhelo de Pep Guardiola y compañía.

El duelo contra Crystal Palace no era uno más, era una obligación para los ‘Skyblues’ que hasta después de la media hora pudieron imponer condiciones y mandar con autoridad gracias a un gol de Antoine Semenyo a los 32 minutos.

‘Las Águilas’ no pudieron reaccionar y al 40 recibieron el 2-0 tras otra asistencia de Phil Foden y un disparo cruzado de Omar Marmoush dentro del área que dejó el partido en la bolsa del conjunto local que comenzó a pensar en la final de la FA Cup del próximo sábado contra Chelsea.

La segunda mitad tuvo un dueño y Savinho remató el duelo a seis minutos del final para darle al City tres puntos que lo mantienen con una ligera esperanza de ser campeón de la Premier League.