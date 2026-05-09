Manchester City ganó y sigue presionando por la Premier League

Oscar Sandoval

Manchester City necesitaba la victoria contra Brentford para mantener vivas las esperanzas de pelear por el título de la Premier League, dejó puntos ante Everton y no podía permitirse otro tropiezo, sufrió, pero al final consiguió una victoria con autoridad.

La batalla por el liderato del futbol inglés entró a su etapa decisiva y todo se definirá en tres partidos para el City que vivió momentos de angustia y ansiedad ante Brentford, pero encontró la luz en la segunda mitad cuando la frustración comenzaba a rondar a algunos futbolistas.

El equipo de Pep Guardiola fue amo y señor del compromiso, insistió por las bandas en la primera mitad, pero no encontró la forma de romper el cerrojo de los visitantes que defendieron con orden e intensidad para llegar al descanso sin recibir gol.

La segunda parte parecía tomar el mismo tono, pero Jéremy Doku cambió el partido con un golazo a los 60 minutos que desatascó a los ‘Cityzens’ y volvió a encender la lucha por el liderato.

Erling Haaland aumentó la ventaja al 75 y Omar Marmoush puso cifras definitivas en tiempo añadido para dejar al City a dos puntos de Arsenal que no puede fallar ante West Ham.