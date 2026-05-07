¿Cuánto gana el presidente de la Premier League?

EFE

Richard Masters, presidente ejecutivo de la Premier League se embolsó 2.63 millones de libras (3 millones de euros) en la temporada 2024/25.

Según las cuentas publicadas por la Premier League, Masters recibió su salario anual y un bonus de un millón de libras adicional en su séptimo año en el cargo. Este salario de 3 millones de euros supone un 30% más que en la temporada anterior.

Masters trabajó en la Federación Inglesa y Galesa de cricket hasta 2020 y después pasó a la English Football League (la organización que dirige de la Segunda a la Cuarta división del futbol inglés) antes de llegar a la Premier League en 2006.

Fue contratado a finales de 2018 como presidente ejecutivo interino de la Premier y asumió el rol de forma permanente un año más tarde.