Publicación: jueves 7 de mayo de 2026

EFE

¿Cuánto gana el presidente de la Premier League?

La propia liga dio a conocer el salario del directivo.

Richard Masters, presidente ejecutivo de la Premier League se embolsó 2.63 millones de libras (3 millones de euros) en la temporada 2024/25.

Según las cuentas publicadas por la Premier League, Masters recibió su salario anual y un bonus de un millón de libras adicional en su séptimo año en el cargo. Este salario de 3 millones de euros supone un 30% más que en la temporada anterior.

Masters trabajó en la Federación Inglesa y Galesa de cricket hasta 2020 y después pasó a la English Football League (la organización que dirige de la Segunda a la Cuarta división del futbol inglés) antes de llegar a la Premier League en 2006.

Fue contratado a finales de 2018 como presidente ejecutivo interino de la Premier y asumió el rol de forma permanente un año más tarde.

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