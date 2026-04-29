Arsenal vs Manchester City: una carrera al límite por la Premier League

Karla Villegas Gama

La temporada 2025/26 de la Premier League entra en su recta final con un cierre de máxima tensión: Arsenal y Manchester City están separados por apenas tres puntos y el título se definirá en las últimas jornadas.

Los ‘Gunners’ lideran la tabla con 73 unidades tras 34 fechas, mientras que los ‘Sky Blues’ suman 70, con un partido pendiente debido a su participación en la semifinal de la FA Cup. Ese encuentro adicional podría ser determinante en la resolución del campeonato.

Arsenal lidera, pero no tiene margen de error Copyright: Reuters

Aunque ocupa la cima, el equipo de Mikel Arteta no controla completamente su destino y busca un título que no consigue desde la temporada 2003/04.

En el tramo final enfrentará a Fulham (10°), West Ham (17°), Burnley (19°) y Crystal Palace (13°). En el papel, es un calendario accesible, con tres rivales ubicados en la parte baja de la tabla, lo que obliga a sumar prácticamente sin fallar.

Manchester City acecha con experiencia y un calendario más exigente Copyright: Reuters

El equipo de Pep Guardiola persigue su undécimo título de liga y el séptimo en las últimas nueve temporadas, en busca de extender su dominio reciente en Inglaterra.

Su cierre de campaña presenta mayor complejidad: Everton (11°), Brentford (9°), Crystal Palace (13°), Bournemouth (7°) y Aston Villa (5°), con tres enfrentamientos ante clubes del top 10.

Un margen mínimo Copyright: Reuters

El contraste es claro. Arsenal tiene la mejor defensiva del torneo, con 26 goles recibidos, mientras que Manchester City presume el ataque más productivo, con 66 anotaciones.

Si ambos equipos terminan igualados en puntos, la diferencia de goles será el primer criterio de desempate. Actualmente, Arsenal tiene una ligera ventaja (+38) sobre el City (+37). De persistir la igualdad, se considerarán goles anotados, enfrentamientos directos, goles como visitante en esos duelos y, en última instancia, un partido de desempate.

Con márgenes mínimos, calendarios contrastantes y estilos opuestos, la Premier League se encamina a un desenlace que podría definirse hasta la última jornada. Arsenal busca romper una sequía de más de dos décadas; Manchester City, reafirmar una era de dominio. El margen de error es prácticamente inexistente.