Manchester City pone la Premier League al rojo vivo

Héctor Cantú

El Manchester City ha vuelto a poner la Premier League al rojo vico, luego de vencer por 2-1 al Arsenal, equipo que sumó su segunda derrota consecutiva en el futbol inglés.

Los ‘Cityzens’ sabían que era obligatorio sumar tres puntos en este choque con sabor a final. Una derrota les dejaría fuera de poder pelear por el título, mientras que la victoria les coloca en el mapa para el cierre del torneo regular.

Y el camino comenzó con el pie derecho para los pupilos de Pep Guardiola que hicieron un partido redondo. Ryan Cherki se mandó una jugada de altísima técnica dentro del área rival y solo necesitó empujar la pelota al fondo de las redes para adelantar a los celestes.

El Arsenal logró reaccionar prácticamente de manera inmediata. Un error de Gianluigi Donnarumma en su intento de despeje, terminó por estrellar el balón en el pie de Kai Havertz para, posteriormente, pegar en las redes.

En la segunda mitad, el City forzó as acciones y el Arsenal se fue diluyendo en intensidad y en posesión de balón a pesar de haber estrellado dos pelotas a los postes.

AN ABSOLUTE HOWLER FROM DONNARUMMA. 😳



Gianluigi Donnarumma takes too long on the ball and Kai Havertz deflects his clearance into the net! pic.twitter.com/vssGLW2uTC — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) April 19, 2026

Erling Haaland, con una definición fantástica, terminó por devolverle la ventaja al equipo de casa.

Ni siquiera los cambios de Mikel Arteta le pudieron dar una mejor cara a los Gunners, que hace unas semanas parecía un líder inamovible.

THIS IS HAALAND'S HOUSE. 🏟️

The Etihad ROARS with Erling Haaland's strike for the Man City lead. pic.twitter.com/y12n6X92iJ — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) April 19, 2026

A falta de cinco jornadas por disputarse, el Arsenal se mantiene en el liderato de la Premier League con solo tres puntos de ventaja sobre el City que tiene un partido pendiente por disputar.