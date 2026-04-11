Manchester City venció a Chelsea y va por la Premier League

Oscar Sandoval

La pelea por el liderato de la Premier League entró a su parte definitiva y el presente le sonríe a Manchester City tras vencer 3-0 a Chelsea, aprovechó la caída de Arsenal, recortó distancias y el duelo de la próxima jornada que será una “final”, revelará al candidato al título.

Arsenal tiembla al mismo tiempo que el City se frota las manos, ambos llegarán al partido del próximo domingo con las armas lista para una batalla en todo el sentido de la palabra porque quien salga con el brazo en alto podría quedar de camino al campeonato.

Chelsea sigue cayendo y la opción de participar en la próxima Champions League se va alejando, entró bien al partido y tuvo el control en el primer cuarto de hora, agobió a Gianluigi Donnarumma, pero los ‘Cityzens’ reaccionaron y terminaron mejor la primera mitad.

Los visitantes tenían que conseguir la victoria para mantenerse vivo en la lucha por el liderato y salieron a la parte complementaria decididos a buscar los tres puntos, con ese impulso se llevaron a los ‘Blues’ por delante y en ocho minutos sentenciaron el compromiso.

Nico O’Reilly rompió el partido a los 51 minutos con un cabezazo tras un centro cruzado al área de Rayan Cherki quien fue decisivo porque al 57 tomó el balón fuera del área, se quitó jugadores y asistió a Marc Guéhi para el 2-0 que dejó al conjunto londinense sin esperanza.

Jérémy Doku cerró la cuenta a los 68 minutos y dejó al City listo para la cita más importante de la temporada, el duelo contra Arsenal de la próxima jornada en donde estará de por medio el título.