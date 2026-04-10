Bournemouth venció a Arsenal que empieza a perder terreno en la Premier League

Oscar Sandoval

Arsenal perdió una racha de 10 partidos sin perder y cinco triunfos en fila luego de caer 2-1 ante Bournemouth, un resultado que lo deja en una situación complicada porque Manchester City está a nueve puntos y depende de sí mismo para ser campeón de la Premier League.

Bournemouth sacudió el futbol inglés luego de propinarle la cuarta derrota de la temporada a los ‘Gunners’, fue un partido para olvidar por parte del líder y la euforia por terminar con una sequía de 22 años se apagó porque ahora es el City quien tiene la sartén por el mango.

La suerte no acompañó al conjunto londinense que se puso en desventaja a los 17 minutos luego de un cabezazo de Eli Kroupi tras un toque de William Saliba que el delantero empujó a portería.

A HUGE +3️⃣ for the Chez 🤩 pic.twitter.com/PbmCu2boo2 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 11, 2026

A Arsenal le costó trabajo reaccionar, pero lo hizo a los 35 minutos con un penal de Viktor Gyökeres y el empate parecía renovar los ánimos, pero Bournemouth fue quien tomó el control del partido en la segunda mitad y dio el golpe definitivo cuando los ‘Gunners’ atravesaban por su mejor momento.

Los locales perdieron un balón en la salida y Alex Scott anotó el 2-1 al 74 para dejar la Premier League en el aire porque los nueve puntos de ventaja de Arsenal sobre el City pueden quedar en nada si los ‘Cityzens’ ganan el duelo directo de la próxima semana y los dos partidos pendientes que tienen.