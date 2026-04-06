Viktor Gyökeres, el ex goleador de Sporting que jugará con el ‘enemigo’

Oscar Sandoval

Sporting y Arsenal se enfrentarán por primera vez en la Champions League y escribirán un capítulo aparte del que tienen en la Europa League, el protagonista podría ser Viktor Gyökeres quien fue el goleador del equipo portugués entre 2023 y 2025.

Gyökeres amenaza a los ‘Leones’ después de haber hecho sonreír a toda su afición durante las dos temporadas en las que vistió la camiseta del conjunto verdiblanco, atrás quedó su etapa goleadora en Lisboa y ahora es una preocupación para la defensa lusa.

El sueco dejó huella en Sporting gracias a sus 97 anotaciones en 102 compromisos, estadísticas que comprueban su poder ofensivo, su olfato goleador y que lo colocaron en el radar de Arsenal que pagó más de 68 millones de euros por sus servicios.

Gyökeres no ha sido el mismo delantero en el conjunto londinense y tiene una oportunidad de mostrar su valía, podría hacer válida la ‘Ley del Ex’ para ayudar a Arsenal a clasificar a las semifinales de la Liga de Campeones.