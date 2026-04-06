Sporting ya fue verdugo del Arsenal en competencia de Europa

Héctor Cantú

El Arsenal intentará obtener un resultado favorable en los primeros 90 minutos de la eliminatoria correspondiente a los cuartos de final, donde se medirá al Sporting CP en calidad de visitante.

Para el equipo inglés es claro que el cuadro portugués saldrá fortalecido a este encuentro en casa, donde suman nueve partidos consecutivos sin derrota, incluyendo rivales de alta jerarquía como el PSG, el Porto y más recientemente el Bodo Glimt que fue goleado en suelo portugués.

A ello, deberá sumarse que el Arsenal no pasa por el mejor de sus momentos y aquella etiqueta de equipo perfecto que logró en l Champions League, ha quedado comprometida luego de sufrir dos derrotas consecutivas, ante Manchester City y el Southhampton.

Esta será la sexta ocasión que ambos equipos se vean las caras en una competencia europea con un balance favorable al Arsenal que nunca ha perdido.

Arsenal, el semifinalista de las lamentaciones

Su mejor resultado en Lisboa fue el 5-1 logrado dos años atrás cuando se llevó la victoria por goleada, logro que se suma a los otros dos partidos como visitante en los que no perdió.

Esta será la segunda ocasión que ambos equipos se vean en una fase eliminatoria. En la primera, en la Europa League, el Arsenal también logró avanzar a los cuartos de final tras empatar ambos cotejos.