Arsenal hizo buenos los pronósticos y avanzó en la Champions League

Oscar Sandoval

Arsenal escribió una nueva página de su historia en la Champions League luego de avanzar a cuartos de final por cuarta temporada consecutiva, venció 2-0 a Bayer Leverkusen y selló su boleto a la siguiente ronda con un global 3-1 que lo mantiene entre los candidatos a levantar el título.

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Arsenal alcanzó la cifra de 10 partidos sin perder en la Liga de Campeones y es uno de los mejores equipos de la competencia, era favorito ante Leverkusen y superó la eliminatoria sin contratiempos a pesar de empezar por debajo en el marcador.

El empate de la ida obligó a los ‘Gunners’ a ganar la vuelta para avanzar y ese fue su objetivo desde el inicio, una demostración de reflejos por parte de Janis Blaswich sostuvo al conjunto alemán en la eliminatoria, pero Eberechi Eze lo dejó sin opciones tras anotar un golazo a los 36 minutos.

Eze shining for Arsenal on the ultimate stage 🌟#UCL pic.twitter.com/mpgeHrLIor — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2026

Los locales salieron a la segunda mitad con la misma intensidad alta para liquidar la eliminatoria y marcaron el 2-0 al 63 con un disparo colocado de Declan Rice desde la media luna que dejó sin opciones a Leverkusen.

Arsenal mantuvo el invicto en el torneo y enfrentará en cuartos de final a Sporting que llegará a la eliminatoria con el ánimo a tope luego de remontar una diferencia de tres goles ante Bodø/Glimt.