Publicación: martes 17 de marzo de 2026

Karla Villegas Gama

Sporting firma una remontada histórica y clasifica a cuartos de la Champions

Tras perder 0-3, los 'Leones' se impusieron al Bodo/Glimt en la vuelta.

Sporting de Portugal logró lo que jamás había hecho: remontar un resultado adverso de más de tres goles en la Champions League y, además, amarrar su marcador más abultado en la historia del torneo.

Con la victoria de 5-0 sobre el Bodø/Glimt clasifican a cuartos de final por primera vez desde la temporada 1982/83, es decir, 43 años después.

Los lusos salieron al campo decididos a marcar en los primeros minutos del encuentro, pero la falta de contundencia y la pericia de Nikita Haikin fueron clave para mantener el 0-0.

Sin embargo, al 34’ Gonçalo Inácio se alzó en centro del área para cabecear un córner y dejar sin oportunidad al arquero.

El Bodo/Glimt intentó reaccionar, pero la presión de los locales era sofocante. Luis Suárez y Francisco Trincão no se cansaron de atacar, aunque sin éxito.

En el complemento el esfuerzo del Sporting dio resultados. Pedro Gonçalves acompañó a Suárez en una descolgada. El mediocampista quedó solo frente al arco para empujar el esférico y poner el 2-0, al 61'.

Los ‘Leones’ necesitaban un tanto para igualar el global y forzar los tiempos extra y lo consiguieron al 78’.

Fredrik André Bjørkan cometió una mano dentro del área y tras la revisión en el VAR consiguió la pena máxima. Suárez fue el responsable de cobrar desde los 11 pasos y sellar el empate para darle empuje a la esperanza de los lusos.

Con mucha garra, el Sporting de Portugal forzó los tiempos extra

Gonçalo Inácio se alzó en centro del área para cabecear un córner.
El central hizo el primero al minuto 34.
Pedro Gonçalves acompañó a Luis Suárez en una descolgada.
El mediocampista quedó solo frente al arco para empujar el esférico y poner el 2-0 al 61'.
Fredrik André Bjørkan cometió una mano dentro del área.
El árbitro revisó el VAR y concedió la pena máxima.
Luis Suárez anotó desde los 11 pasos al 78'.

Sporting no dejó de presionar y dos minutos después de que arrancó el primer tiempo extra apareció Maximiliano Araújo para rematar un pase de Trincão.

Con el boleto a cuartos en la mano, los portugueses siguieron atacando y sellaron el pase al 120+1’ con un disparo de Rafael Nel que se incrustó a la escuadra.

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