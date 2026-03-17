Sporting firma una remontada histórica y clasifica a cuartos de la Champions

Karla Villegas Gama

Sporting de Portugal logró lo que jamás había hecho: remontar un resultado adverso de más de tres goles en la Champions League y, además, amarrar su marcador más abultado en la historia del torneo.

Con la victoria de 5-0 sobre el Bodø/Glimt clasifican a cuartos de final por primera vez desde la temporada 1982/83, es decir, 43 años después.

Los lusos salieron al campo decididos a marcar en los primeros minutos del encuentro, pero la falta de contundencia y la pericia de Nikita Haikin fueron clave para mantener el 0-0.

Sin embargo, al 34’ Gonçalo Inácio se alzó en centro del área para cabecear un córner y dejar sin oportunidad al arquero.

Hope for Sporting 👀



Gonçalo Inácio with the header from the corner and the Portuguese side now trail Bodø/Glimt 1-3 on aggregate ⚽️ pic.twitter.com/JMkre3Cnd6 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 17, 2026

El Bodo/Glimt intentó reaccionar, pero la presión de los locales era sofocante. Luis Suárez y Francisco Trincão no se cansaron de atacar, aunque sin éxito.

En el complemento el esfuerzo del Sporting dio resultados. Pedro Gonçalves acompañó a Suárez en una descolgada. El mediocampista quedó solo frente al arco para empujar el esférico y poner el 2-0, al 61'.

The Sporting comeback vs. Bodø/Glimt is well and truly on 🔥



Pedro Gonçalves has the Portuguese giants on the brink of a turnaround 🇵🇹 pic.twitter.com/GliX5ndaXs — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 17, 2026

Los ‘Leones’ necesitaban un tanto para igualar el global y forzar los tiempos extra y lo consiguieron al 78’.

Fredrik André Bjørkan cometió una mano dentro del área y tras la revisión en el VAR consiguió la pena máxima. Suárez fue el responsable de cobrar desde los 11 pasos y sellar el empate para darle empuje a la esperanza de los lusos.

Con mucha garra, el Sporting de Portugal forzó los tiempos extra

Sporting no dejó de presionar y dos minutos después de que arrancó el primer tiempo extra apareció Maximiliano Araújo para rematar un pase de Trincão.

Con el boleto a cuartos en la mano, los portugueses siguieron atacando y sellaron el pase al 120+1’ con un disparo de Rafael Nel que se incrustó a la escuadra.