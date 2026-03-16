Arsenal puede lograr algo único en la Champions League

Oscar Sandoval

Arsenal recibe a Bayer Leverkusen en la vuelta de octavos de final de la Champions League en donde buscará avanzar y escribir un nuevo capítulo en su historia al intentará alcanzar los cuartos de final por cuarta ocasión consecutiva, algo que ni los ‘Invencibles’ lograron.

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Esta temporada puede ser especial para Arsenal que después de varios años se ha ganado un lugar entre los candidatos en cada competencia en la que participa, eso incluye la Liga de Campeones en donde mantiene un invicto de nueve partidos que expondrá ante Leverkusen.

El duelo contra el conjunto alemán puede marcar un antes y un después en la historia de los ‘Gunners’ que después de 22 temporadas en el torneo continental no han podido clasificar a cuartos de final en cuatro años seguidos.

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El conjunto londinense se metió entre los ocho mejores de Europa en 2007/08, 2008/09 y 2009/10, sin embargo, Barcelona terminó con la racha y tardó 14 años en volver a cuartos de final, pero otra vez suma tres clasificaciones en fila y está a 90 minutos de la gesta.

El empate de la ida favorece a Arsenal que intentará mantener la racha sin perder en la Champions League para avanzar a la siguiente ronda y conseguir un hito que ni el mejor equipo de su historia logró.