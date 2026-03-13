Arsenal ganó sobre la hora y amarró el liderato de la Premier League

Oscar Sandoval

Arsenal pasó de la frustración a la euforia en cuestión de minutos luego de vencer 2-0 a Everton con dos goles cuando el partido agonizaba, el primero de Viktor Gyökeres al 89 se festejó por todo lo alto y el segundo de Max Dowman desató la locura en el Emirates que se frota las manos con el título de la Premier League.

Everton se paró bien sobre el terreno de juego y mereció mejor suerte en la primera mitad, el poste le negó la oportunidad de ponerse en ventaja tras un disparo de Dwight McNeil y David Raya se agrandó para llevar a los locales con el empate al descanso.

Los ‘Gunners’ tenían la necesidad de conseguir la victoria para no darle opción a Manchester City de recortar distancias y se adueñaron del balón, jugaron en el campo de los ‘Toffees’, pero no lograron cambiar el rumbo del partido hasta que Max Dowman entró al terreno de juego.

Late goals from Viktor Gyokeres and Max Dowman secure a crucial three points for @Arsenal 👏 pic.twitter.com/MN4PNDMAm7 — Premier League (@premierleague) March 14, 2026

El juvenil fue la elección de Mikel Arteta en el intentó de conseguir el triunfo sobre el final y el técnico atinó con la decisión. Dowman ingresó al 75 y su dinamismo empujó al conjunto londinense sobre el área de Jordan Pickford quien cometió el error al 89 que Gyökeres aprovechó para anotar el 1-0.

Everton intentó rescatar un punto en el último tiro de esquina del partido, sin embargo, el remate a portería no llegó y el juvenil tomó el balón en su propio campo para quitarse un rival en el mediocampo y marcar el 2-0 que lo convirtió en el héroe de la noche y en el futbolista más joven en la historia de Arsenal en anotar en la Premier League.