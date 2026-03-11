Arsenal salió con vida ante Bayer Leverkusen en la Champions League

Oscar Sandoval

Bayer Leverkusen estuvo a minutos de dar la campanada en la ida de octavos de final de la Champions League, puso contra la pared a Arsenal y cuando parecía terminar con el invicto de los ‘Gunners’ en el torneo, el partido se le fue de las manos y el líder reaccionó de último minuto para emparejar la eliminatoria.

Kai's goal means it ends all square in Leverkusen 👊



Let's settle this at Arsenal Stadium, Gunners. pic.twitter.com/5gQZZJCGaz — Arsenal (@Arsenal) March 11, 2026

Lo que parecía un enfrentamiento sin dificultades para Arsenal terminó por exigirlo para evitar llegar a la vuelta en desventaja, a estas alturas del torneo no hay lugar para errores porque suelen tener un precio alto y el equipo londinense casi lo paga en Alemania.

Los visitantes intentaron dominar el partido con el balón en los pies, el respeto y la precaución entre los equipos era mutuo, pero el control lo tuvieron las ‘Aspirinas’ que crearon mayor peligro sobre la portería de David Raya en la primera mitad.

A spirited performance. We head to London level next week. 👊⚫️🔴



90+3' | 1-1 | #B04ARS #UCL pic.twitter.com/dSz0nLndsM — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) March 11, 2026

La sorpresa saltó al inicio del segundo acto y los ‘Gunners’ recibieron una dosis de su propia medicina al encajar el 1-0 al 46 tras un tiro de esquina y un remate de Robert Andrich en el segundo poste que los dejó tambaleándose y sin respuestas.

No fue el partido más brillante de Arsenal al que le costó reaccionar y los cambios de Mikel Arteta rindieron frutos sobre el final, aunque de manera polémica luego de un penal de VAR sobre Noni Madueke que Kai Havertz cambió por gol al 90+1 para hacer válida la ‘Ley del Ex’ y rescatar al líder.