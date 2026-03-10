Gabriel Martinelli, el hombre gol de Arsenal en la Champions League

Oscar Sandoval

Arsenal cuenta con el mejor ataque de la Champions League, marcó 23 goles en ocho partidos de la fase de liga y tiene un promedio de 2.8 por partido. Su ofensiva tiene jugadores desequilibrantes, pero Gabriel Martinelli tomó el mando y se convirtió en el goleador.

La mejor ofensiva del torneo se presenta en los octavos de final con la portería de Leverkusen como objetivo y con Martinelli entre los máximos anotadores del torneo luego de marcar seis goles en siete compromisos que jugó en la fase de liga.

El brasileño trae la mira calibrada luego de marcar en las primeras tres jornadas de manera consecutiva hasta que una lesión frenó el buen momento, volvió a su nivel y anotó en los siguientes dos partidos.

Martinelli se fue en blanco ante Inter, pero terminó la fase de liga haciéndose presente en el marcador contra Kairat y espera estrenarse contra el equipo alemán para alargar su buen momento en la Liga de Campeones.