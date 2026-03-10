El Bayer Leverkusen, un cheque al portador en octavos de final

Héctor Cantú

Al Bayer Leverkusen le tocó una de las tareas más complicadas de la presente edición de la UEFA Champions League, cuando se mida en la etapa de octavos de final ante el Arsenal.

El equipo alemán se ha convertido, prácticamente, en un cheque al portador cuando se trata de buscar su boleto a los cuartos de final en una UEFA Champions League, pues el equipo no consigue superar esta etapa desde hace 24 años.

Bayer Leverkusen sonrió en la Champions League a costa de Benfica

Fue en la edición 2001-2002 en aquella ocasión donde se clasificó a la final. El Leverkusen, que avanzó a los cuartos de final, dejó en el camino al Liverpool con un global de 4-3.

En las semifinales, el equipo de las Aspirinas empató en el global 3-3 con el Manchester United, pero los goles conseguidos en calidad de visitante, le dieron el boleto al partido por el título.

Ya en la final, el cuadro alemán fue superado por el Real Madrid por 2-1 en la que ha sido la mayor gesta deportiva del Leverkusen en la UEFA Champions League.

Ahora, el Bayer tendrá que medirse al Arsenal, equipo que quedó ubicado en la primera posición de la tabla general luego de haber ganado sus ocho partidos de la fase de la liga.