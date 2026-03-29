Arsenal podría ser víctima del ‘Virus FIFA’ en un momento importante

Oscar Sandoval

Arsenal llega a la parte final de la temporada con opciones de ser campeón de la Premier League después de 22 años y entre los favoritos en la Champions League, en ambas competencias le esperan partidos importantes que podría enfrentar sin Martín Zubimendi y Piero Hincapié.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Martín Zubimendi causa baja en la concentración de la @SEFutbol a causa de unas molestias en su rodilla derecha.



ℹ️ Más información: https://t.co/nV1PaUZfpk #VamosEspaña pic.twitter.com/DwmaxAXvGE — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 29, 2026

La última Fecha FIFA del calendario de esta temporada y previa del Mundial 2026 podría condicionar al conjunto londinense que en las próximas semanas tiene tres enfrentamientos vitales y los podría enfrentar sin dos futbolistas importantes para Mikel Arteta.

La Selección Española informó que Martín Zubimendi abandonó la concentración “a causa de unas molestias en la rodilla derecha” y añadió que los servicios médicos de los ‘Gunners’ han sido “informados de todo el proceso”, sin embargo, no será el único en volver antes de tiempo.

Piero Hincapié también volará en las próximas horas rumbo a Londres luego de romper filas con Ecuador que notificó a través de las redes sociales que el defensor fue sometido a pruebas médicas y que “con base en la valoración realizada” volverá a su club para iniciar su proceso de recuperación.