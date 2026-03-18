Los 5 momentos de los octavos de final de vuelta de la Champions League

Karla Villegas Gama

Maxi Araújo anotó frente al Bodo/Glimt al 91:23, lo que significó el gol más rápido de los tiempos extra en la historia del torneo.

Lamine Yamal marcó frente al Newcastle y se convirtió en el jugador más joven en llegar a 10 goles en toda la historia de la competencia, a los 18 años y 248 días; en contraste, Robert Lewandowski consiguió un doblete y se proclamó como el futbolista de más edad en lograrlo, con 37 años y 209 días.

Álvaro Arbeloa es el único entrenador del Real Madrid que gana sus primeros 4 partidos de eliminatoria en la Champions. Además, es el único técnico que elimina a José Mourinho y a Pep Guardiola, con triunfo en ambos partidos de la llave.

Atalanta es el primer equipo italiano que concede al menos 10 goles entre el partido de ida y el de vuelta en una misma fase de eliminatoria europea.

Por primera vez en la historia cuatro equipos de una sola federación quedaron eliminados en la misma fase del torneo: Chelsea, Manchester City, Newcastle y Tottenham.