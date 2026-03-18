Atlético de Madrid resiste y elimina al Tottenham en un final cardiaco

Karla Villegas Gama

Atlético de Madrid se clasificó a cuartos de final de la Champions League por primera vez desde la temporada 2023/24, a pesar de haber perdido 3-2 en el duelo de vuelta frente al Tottenham.

Los ‘Colchoneros’ no perdieron en el tiempo y de inmediato se lanzaron al ataque, buscando un gol que sentenciara la eliminatoria.

Ademola Lookman no desaprovechó y en su primera oportunidad frente al arco mandó el esférico al fondo de las redes al minuto 6; sin embargo, el VAR señaló que el delantero estaba en fuera de juego.

El aviso sacudió al Tottenham que intentó reorganizarse y acortar la distancia. Su esfuerzo dio resultado al 31’, con un cabezazo potente de Randal Kolo Muani a pase de Mathys Tel.

Mathys Tel sends in an excellent cross which is headed home by Randal Kolo Muani ⚽️



Tottenham are showing signs of life as they make it 3–5 on aggregate against Atlético Madrid 👀 pic.twitter.com/8B5LN9hi2G — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 18, 2026

Los ‘Spurs’ mantuvieron la presión, buscando un tanto más previo al descanso, pero Juan Musso estuvo monumental y salvó a su equipo.

En el complemento, Atlético de Madrid volvió a poner las cosas en calma con un golazo de Julián Álvarez al 47’.

Julián Álvarez with the twist, turn and brilliant finish to extend Atlético Madrid’s aggregate lead to 6–3 💫



The Argentine striker now has 14 #UCL goals in his last 17 matches 🇦🇷 pic.twitter.com/6zwmQZx9bL — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 18, 2026

Poco les duró el gusto a los españoles porque Xavi Simons sacó un disparo potente en los linderos del área para dejar sin oportunidad a Musso y volver a acortar distancias a dos goles en el global.

A partir de ese momento el partido se tornó sumamente físico, lo que llevó al central a sacar múltiples tarjetas amarillas para calmar los ánimos.

El Tottenham se lanzó al ataque, buscando sorprender a la defensa con descolgadas y centros venenosos, pero Musso no se venció.

Pure accuracy and precision from Xavi Simons 🤯🎯 pic.twitter.com/7RQc04vCWD — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 18, 2026

Del otro lado, Álvarez dio dos avisos: primero al 69’, se metió al área desde la banda izquierda, pero Guglielmo Vicario le negó el tanto; después, con un disparo de larga distancia que el arquero alcanzó a desviar.

El propio Álvarez cobró el córner y con un pase cerrado encontró a Dávid Hancko, quien cabeceó con potencia para igualar los cartones y recuperar su ventaja en el global.

A partir de ese momento el encuentro le perteneció a los ‘Colchoneros’ que no bajaron el ritmo y buscaron sofocar al Tottenham.

A well-worked set piece from Atlético Madrid is finished with a clinical header by Dávid Hancko 💪 pic.twitter.com/yromHlJ6WK — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 18, 2026

Los ‘Spurs’ no bajaron los brazos, pelearon hasta el final y el esfuerzo les redituó al 90+1’. Simons se metió al área y José María Giménez lo derribó cuando se perfilaba para encarar a Musso.

El central no dudó y señaló la pena máxima. El propio neerlandés cobró y consiguió el tercero de los locales para poner el marcador en 3-2.

El Tottenham intentó recortar aún más la distancia en el global, pero le faltó contundencia y se despidió de la competencia con la frente en alto.