Igor Tudor aseguró que no hay diferencia entre Tottenham y Atlético de Madrid

Redacción FOX Deportes

Igor Tudor, técnico de Tottenham, negó que Atlético de Madrid sea mejor que ellos y dijo que tienen que jugar para pasar de ronda aunque su prioridad es evitar el descenso en la Premier League.

Our second leg against Atletico Madrid is up next 👊 pic.twitter.com/7hFiNSdv4J — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 17, 2026

"Es un partido que debemos jugar para pasar, aunque nuestra prioridad es mantenernos en la Premier. En la ida demostramos que podemos hacerles daño. No son mejores que nosotros", dijo Tudor.

"No es imposible remontar. Tenemos que estar en el partido, el partido puede ser largo. Todo está abierto aún, tenemos que creer que podemos hacerlo".

Lucas is back in training 💪 pic.twitter.com/ANJ5mS9kb1 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 17, 2026

El técnico del Tottenham confirmó que Destiny Udogie y Lucas Bergvall están listos para jugar después de sus lesiones, aunque no el partido completo, mientras que Cristian 'Cuti' Romero ya está recuperado del golpe en la cabeza que se llevó en la ida y estará disponible para Tudor.

Otra duda de Tottenham es Conor Gallagher quien está enfermo y Tudor aún no sabe si el centrocampista podrá estar en el banquillo.