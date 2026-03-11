Julián Alvarez dejó en el aire su futuro con Atlético de Madrid

Oscar Sandoval

Julián Alvarez se ganó un lugar en la afición del Atlético de Madrid con base en su buen rendimiento, goles y buenas actuaciones lo colocaron entre los ídolos del Metropolitano, pero hay incertidumbre por su futuro.

Entre los mejores delanteros de Europa no puede faltar el nombre de Julián Alvarez a pesar de una temporada llena de altibajos, aunque parece que está despertando en buen momento, su nombre suele estar vinculado a diferentes clubes y podría abrir la puerta de salida el próximo verano.

El argentino fue entrevistado después de la victoria de los ‘Colchoneros’ sobre Tottenham en la Champions League, en donde marcó dos goles y las preguntas sobre su futuro no pudieron evitarse, sin embargo, la respuesta del argentino no fue la que esperaban los rojiblancos.

Sobre si continuará en el equipo español, ‘La Araña’ respondió, “Yo que sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Nunca se sabe” y dejó abierta la posibilidad de cambiar de aires, aunque aseguró que es “feliz” y que está “muy agradecido” con el club.

Barcelona y Arsenal serían dos de los clubes interesados en el campeón del mundo, una transferencia que no se llevaría a cabo por menos de los 75 millones de euros que pagó Atlético a Manchester City en 2024.