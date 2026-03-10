Atlético de Madrid le pasó por encima al Tottenham

Karla Villegas Gama

Atlético de Madrid aprovechó el mal momento que pasa el Tottenham, así como la localía para sacar un triunfo de 5-2 en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Los ‘Colchoneros’ definieron el encuentro en el primer tiempo, luego de que el arquero Antonin Kinsky cometiera tres errores que se tradujeron en goles a 16 minutos del silbatazo inicial y que llevaron a Igor Tudor a sustituirlo al 17’.

El primer tanto llegó al 5’, tras una pérdida de balón del portero de los ‘Spurs’ que Julián Álvarez recuperó para asistir a Marcos Llorente.

Marcos Llorente pounces on a disastrous error from Antonín Kinský and punishes Tottenham instantly 😱🎁 pic.twitter.com/1LvW43gPoY — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 10, 2026

Al 14’ Antoine Griezmann aprovechó un error de Micky van de Ven, encaró a Kinsky y puso el 2-0.

Un minuto más tarde, el portero de 22 años no contactó correctamente con la pelota y Álvarez sacó ventaja e hizo el 3-0.

Two costly errors from Tottenham in back-to-back minutes and Antoine Griezmann and Julián Álvarez make them pay ⚽😬 pic.twitter.com/2v5xAuwEZ7 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 10, 2026

La entrada de Guglielmo Vicario suponía seguridad en el arco del Tottenham, pero al 22’ un tiro de esquina puso en jaque al italiano. Aunque en primera instancia rechazó un cabezazo, Robin Le Normand aprovechó el balón suelto para marcar el 4-0.

From bad to worse for Tottenham as Robin Le Normand adds Atlético Madrid’s fourth of the night inside 22 minutes 😳⚽ pic.twitter.com/GzeViNHTUM — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 10, 2026

Los ‘Spurs’ trataron de espabilarse y tras un error en la marca, consiguieron descontar por conducto de Pedro Porro.

En el complemento, la lluvia de goles continúo. Primero, Álvarez selló la goleada con un disparo bien colocado al 55’, que marcó la primera ocasión en la que los españoles consiguen cinco tantos en un duelo de eliminatoria directa del torneo.

A response from Tottenham as Pedro Porro gets one back 👀 pic.twitter.com/rvu78ZOx86 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 10, 2026

Después, Dominic Solanke, sacó provecho de un error de Jan Oblak para acortar distancias.

A pesar del esfuerzo de los ingleses, el marcador no se volvió a mover y recibirán a los ‘Colchoneros’ el próximo 18 de marzo con desventaja de tres goles.