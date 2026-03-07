En Atlético de Madrid aseguran la continuidad de Antoine Griezmann

Redacción FOX Deportes

Mateu Alemany, director de futbol del Atlético de Madrid, aseguró este sábado que Antoine Griezmann “va a seguir” en el conjunto rojiblanco, con el que tiene contrato hasta 2027, tras la oferta recibida por el Orlando City para ficharlo antes del próximo 26 de marzo.

⏱ 54' | Atleti 1-1 Real Sociedad



🔄 Entran Julián, Grizi y Nico por Giuliano, Almada y Lookman — Atlético de Madrid (@Atleti) March 7, 2026

“Tiene contrato con nosotros y va a seguir con nosotros. Ahí no hay ninguna novedad. Estamos donde estamos, está teniendo un rendimiento espectacular, va a estar con nosotros, va a seguir con nosotros y nada más”, declaró Alemany previo al duelo contra la Real Sociedad.

“Antoine tiene esta temporada y otra más con nosotros. No veo mayor novedad. Antoine está en un momento de forma extraordinario, está haciendo unos partidazos espectaculares. Y teniendo en cuenta que es una leyenda y su estado de forma lo van a aplaudir (los aficionados) como siempre”, expuso Alemany.

El panorama se habría aclarado para el delantero después de la clasificación del conjunto ‘Colchonero’ a la final de la Copa del Rey porque levantar el título es la principal motivación del francés sobre el final de temporada.