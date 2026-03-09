Robin Le Normand "con muchas ganas de jugar" ante el Tottenham

EFE

Robin Le Normand, defensa del Atlético de Madrid, se siente “tranquilo, preparado y con muchas ganas de jugar” en este momento en el equipo rojiblanco, en el que perdió desde hace meses la condición de titular habitual, sin minutos incluso en tres de los últimos cuatro encuentros de su conjunto.

“Estoy bien, tranquilo. Es verdad que es una temporada muy larga, con muchos partidos, pero yo creo que tenemos un grupo muy completo. En mi caso, me siento tranquilo, preparado y con muchas ganas de jugar (...) la clave es el grupo”, expuso en la rueda de prensa en el Estadio Metropolitano.

Robin Le Normand se estrenó con la Selección Española

“Lo estamos demostrando. Todo el mundo cuando le toca hemos trabajado lo suficientemente bien y cuando nos ha tocado hemos demostrado que podíamos aportar. El grupo viene muy bien. ¿Cómo lo gestiona el míster? (el entrenador Diego Simeone) Lo gestiona muy bien en mi caso. Muy contentos y a seguir”.

Este martes aguarda el Tottenham, en la ida de los octavos de final de la Champions League.

“No hay favorito, todo el mundo está compitiendo bien y creo que va a ser un partido muy duro, como siempre, porque estamos entre los 16 mejores equipos y hay que hacer un partido muy completo en casa para poder llevarnos la victoria”.

Atlético de Madrid toma ritmo en La Liga

Para ganar, hay que hacer “muchas cosas bien”, según explicó el central campeón de la Europa 2024 con la Selección Española.

“Son partidos muy importantes, hemos llegado dentro de los 16 mejores equipos, así que hay calidad y jugadores muy buenos. Habrá que hacer un partido muy completo a nivel defensivo y ofensivo. Es muy poco original lo que digo, pero ahí están las claves, en las áreas”.

El Tottenham no jugó este fin de semana porque ya está eliminado de la FA Cup, por lo que tendrá 46 horas más de descanso que el Atlético de Madrid, que se enfrentó el pasado sábado a la Real Sociedad en La Liga.

“Yo creo que se ha hablado este año del calendario, el año pasado también y ahora. Siempre se ha hablado. Se podría cuidar, pero ya no depende de nosotros. Lo que nosotros tenemos bajo control es nuestra recuperación, estar frescos, tener un grupo muy completo para todos estos partidos que a veces son horarios difíciles y estar centrados en nuestro equipo y nuestra recuperación para estar preparados para esos partidos”.