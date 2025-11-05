Robin Le Normand sufre una lesión de alto grado

Redacción FOX Deportes

Atlético de Madrid ha confirmado la baja de Robin Le Normand, luego de que el defensa saliera prematuramente del partido ante Union Saint-Gilloise.

El central salió al minuto 26 del encuentro visiblemente dolorido y tocándose la pierna izquierda.

Finalmente, las pruebas médicas han confirmado que además de la “hiperextensión que sufrió en la rodilla izquierda”, el español “lesión de alto grado en la cápsula posterior y del músculo semimembranoso”.

Dentro de todo lo malo hay algo bueno y es que ni los ligamentos ni los meniscos están comprometidos, por lo que Le Normand se someterá a fisioterapia y readaptación con la esperanza de que pueda volver en un mes.