Publicación: miércoles 5 de noviembre de 2025

Redacción FOX Deportes

Robin Le Normand sufre una lesión de alto grado

El español abandonó el duelo ante Union Saint-Gilloise.

Atlético de Madrid ha confirmado la baja de Robin Le Normand, luego de que el defensa saliera prematuramente del partido ante Union Saint-Gilloise.

El central salió al minuto 26 del encuentro visiblemente dolorido y tocándose la pierna izquierda.

Finalmente, las pruebas médicas han confirmado que además de la “hiperextensión que sufrió en la rodilla izquierda”, el español “lesión de alto grado en la cápsula posterior y del músculo semimembranoso”.

Dentro de todo lo malo hay algo bueno y es que ni los ligamentos ni los meniscos están comprometidos, por lo que Le Normand se someterá a fisioterapia y readaptación con la esperanza de que pueda volver en un mes.

Atlético de Madrid ganó y respiró en la Champions League

Atlético de Madrid 3-1 Union St. Gilloise
Julián Alvarez anotó el 1-0 a los 39 minutos
Segundo gol de 'La Araña' esta temporada en la Champions League
Atlético venció 3-1 a un combativo Union Saint-Gilloise que fue mejor hasta que Julián Alvarez puso a los 'Colchoneros' en camino a su segunda victoria de esta temporada en la Champions League

