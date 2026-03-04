Mucho peligro para el Tottenham, quedó cerca de zona de descenso

Héctor Cantú

El Tottenham Hotspurs quedó en absoluto terreno de peligro luego de sufrir una nueva derrota en la temporada, esta vez a manos del Crystal Palace por 3-1.

El equipo londinense continúa en caída libre y en un abrir y cerrar de ojos se ha desplomado sobre el campo frente a los ojos de sus seguidores que no encuentran razones para comprender la debacle.

Los de casa se habían mostrado competitivos en los primeros minutos. Incluso logró ponerse arriba en el tanteador con el gol de Dominic Solanke.

Pero, la felicidad duró muy poco, pues cuatro minutos más tarde, todo se vendría abajo con la expulsión de Micky van de Ven, quien sigue acarreando críticas duras por su bajo nivel.

SPURS DOWN TO 10 🟥



Micky van de Ven is shown his walking papers for DOGSO 😬 pic.twitter.com/ULK96ukmmt — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 5, 2026

Imsaïla Sarr cambió las sonrisas por rostros de desesperación en las gradas con un doblete. Primero desde el manchón penal y luego, ya en tiempo agregado en la primera mitad con una definición dentro del área grande para poner el 3-1 que sería definitivo.

Previamente Jorge Stand Larsen había encontrado las redes con una definición a primer palo ante la falta inexplicable de intensidad por parte de la defensa.

La debacle podría traer consecuencias importantes en el Tottenham que ha llegado a cinco derrotas consecutivas y a 11 partidos seguidos sin poder ganar, un récord que nunca antes vivido.

Así, el Tottenham queda ubicado en la posición 16 con 29 unidades. Nottingham Forest y el West Ham, ya en sitio de descenso, podrían superarlesi ganan sus respectivos partidos este mismo fin de semana.