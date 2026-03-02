¿Quién para salvar a Tottenham del descenso en la Premier League?

Oscar Sandoval

Tottenham atraviesa por su peor momento en los últimos años, comenzó un nuevo proyecto con Thomas Frank y no llegó a buen puerto, el curso no ha sido bueno y tiene que enderezar el camino para conseguir la permanencia.

Frank fue destituido por malos resultados e Igor Tudor no ha podido cambiar la dinámica de un equipo que está en el lugar 16 de la tabla, cuatro puntos por encima de la zona de descenso y parece que la crisis no tiene fin luego de acumular 10 partidos sin ganar con seis derrotas.

El estratega croata tiene dos duelos de liga al frente y suma dos derrotas con seis goles en contra y dos a favor, resultados que lo colocan en la cuerda floja porque la situación es insostenible y la directiva hará todo que esté en sus manos para evitar el descenso.

El equipo perdió la confianza y el objetivo de clasificar a torneos internacionales será imposible de conseguir, sin embargo, el calendario le ofrece la posibilidad de mantener la categoría con duelos directos con clubes involucrados en la permanencia, no tendrá margen de error porque podría condenarse y un cambio de técnico después podría ser demasiado tarde.