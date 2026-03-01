Publicación: lunes 2 de marzo de 2026

EFE

Sanción para el Tottenham por saludos inadecuados de la afición

La UEFA ha impuesto un castigo al equipo inglés

La UEFA ha sancionado al Tottenham Hotspur inglés debido a los saludos nazis hechos por tres de sus aficionados durante el encuentro a domicilio frente al Eintracht Frankfurt alemán, correspondiente a la Liga de Campeones, el pasado 28 de enero, según informó este lunes.

El organismo rector del fútbol europeo ha impuesto una multa de 30.000 euros al club inglés, además de una sanción adicional de 2.250 euros por el lanzamiento de objetos por parte de la afición de los 'Spurs'.

Asimismo, la UEFA ha prohibido al Tottenham la venta de entradas para su próximo partido como visitante en competiciones europeas, aunque esta medida ha quedado suspendida por un periodo de un año, condicionada a que no se repitan incidentes similares.

En respuesta a las sanciones, la entidad confirmó que han identificado a los seguidores que hicieron "saludos nazis" hacia los fanáticos del Eintracht Frankfurt en el encuentro que terminó con triunfo inglés (0-2).

"Podemos confirmar que las tres personas que hicieron saludos nazis hacia los aficionados del Eintracht Frankfurt han sido identificadas y se les ha impuesto prohibiciones indefinidas (de acceso) bajo la Política de Sanciones y Prohibición del club", explicó el comunicado.

"El club está firmemente en contra de todas las formas de discriminación. El comportamiento repugnante de una minoría de los llamados fanáticos en la noche no refleja de ninguna manera los valores de nuestro club y sus seguidores", añadió.

